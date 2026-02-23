Tarif Trump Bakal Jadi Kabar Baik untuk IHSG

jpnn.com, JAKARTA - Keputusan Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat (AS) terhadap kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump akan menjadi sentimen positif bagi pasar keuangan Indonesia.

Ekonom Keuangan dan Praktisi Pasar Modal Hans Kwee memproyeksikan IHSG akan cenderung menguat pada perdagangan pekan depan.

"IHSG berpeluang konsolidasi menguat dengan support di level 8.170 sampai level 7.861, dan resistance di level 8.251 sampai level 8.596," ujar Hans dikutip Senin (23/2).

Hans menyebut langkah Donald Trump menetapkan tarif global sebesar 10 persen selama 150 hari juga akan menjadi sentimen positif, seiring tidak terlalu tingginya tarif tersebut.

Hans menyebut data produk domestik bruto (PDB) AS yang melemah, namun inflasi PCE AS masih tinggi, menyebabkan probabilitas pemotongan suku bunga oleh bank sentral AS The Fed menurun.

"Data PDB AS melemah tetapi inflasi PCE tetap masih tinggi, membuat probabilitas The Fed melakukan pemotongan bunga di Juni 2026 menurun, tetapi pelaku pasar tetap mengharapkan dua kali pemotongan bunga di tahun ini," ujar Hans.

Data PDB riil AS tercatat hanya tumbuh 1,4 persen pada kuartal IV-2025, sedangkan secara tahunan tumbuh 2,2 persen pada 2025.

Di sisi lain, inflasi Personal Consumption Expenditures (PCE) tercatat tinggi di level tiga persen pada Desember 2025, atau melampaui ekspektasi pasar.