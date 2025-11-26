Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Tarik Pinjaman & Debet Rekening Nasabah Tanpa Izin, Pegawai Bank Pelat Merah Ditahan Jaksa

Rabu, 26 November 2025 – 23:23 WIB
Tarik Pinjaman & Debet Rekening Nasabah Tanpa Izin, Pegawai Bank Pelat Merah Ditahan Jaksa. Foto/Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, SEMARANG - Seorang pegawai bank pelat merah di Kabupaten Purworejo berinisial TPN ditahan jaksa. Ia ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi yang merugikan negara Rp 4,2 miliar.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jawa Tengah Lucas Alexander Sinuraya mengatakan modus tersangka dalam tindak pidana tersebut dengan cara menyalahgunakan layanan kelonggaran tarik pinjam nasabah.

Padahal, menurut dia, bank tidak pernah memiliki layanan semacam itu.

"Tersangka meyakinkan nasabah tentang adanya layanan prioritas, padahal tidak ada layanan seperti itu," tambahnya.

Selain itu, lanjut dia, tersangka juga melakukan pendebetan rekening tanpa izin nasabah.

"Tersangka merupakan petugas operasional kredit di cabang Kutoarjo," katanya.

Atas perbuatannya, bank milik pemerintah tersebut mengalami kerugian sebesar Rp 4,2 miliar.

Tersangka TPN dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

