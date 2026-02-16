Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Dahlan Iskan

Tarim Habib

Oleh: Dahlan Iskan

Senin, 16 Februari 2026 – 07:41 WIB
Tarim Habib - JPNN.COM
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Dari daerah manakah mahasiswa Indonesia terbanyak di Tarim? Tergantung siapa yang menjawab. Mahasiswa asal Lombok akan menjawab dari daerahnya. Yang asal Kalsel akan menjawab: dari Banjarmasin.

Yang dari Padang, Jambi, Jakarta, dan Solo, akan menjawab: yang terbanyak dari Kalsel.

Tarim HabibPembuatan batu bata di Tarim, Yaman.--

Di hari pertama di Tarim saya memang serasa di Banjarmasin. Lobi apartemen saya penuh dengan orang yang bercakap dalam bahasa Banjar. "Pepadaan," kata saya dalam hati.

Kami pun serasa bertemu saudara sekampung. "Istri saya Galuh Banjar," kata saya kepada mereka.

Saya ingat masa nan lalu: hari-hari pertama saya sebagai perantau di Samarinda. Suguhan tamu di sana selalu teh susu manis. Manis sekali. Kue utamanya ontok-ontok --roti goreng. Oh... ternyata itu kebiasaan yang ditularkan dari Hadramaut. Persis.

Rasa teh susu di Tarim ini, rasa roti gorengnya: persis seperti teh susu di Kalsel/Kaltim masa lalu. Juga rasa ontok-ontoknya.

Pengaruh Tarim di Kalsel memang terasa sangat dalam. Pada cara ulamanya berpakaian. Pada cara suguhannya. Pun sikap keberagamaannya.

Di Tarim banyak ulama dipanggil habib. Masyarakat percaya Habib itu keturunan Nabi. Tetapi bahwa ulama itu dipanggil habib bukan hanya karena keturunan Nabi.

