Tarim Tanah

jpnn.com - "Dari mana Anda tahu saya sedang di Tarim?"

"Hari itu Bapak sarapan di warung Indonesia di depan kampus kami. Dua orang mahasiswa melihat Bapak," ujar Fikri Syafi'i, ketua Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Tarim.

"Saya memang bertemu dua orang mahasiswa Indonesia. Yang satu berambut agak panjang".

"Yang satunya yang bintang film," ujar Fikri. "Pemeran utama di film Kiansantang," tambahnya.

"Ngerti gitu saya minta untuk foto bareng," kata saya.

Saya memang sempat berkenalan dengan si bintang film. Tapi hanya menyebut nama dan asalnya. Ia mengenakan topi haji, surban, dan sarung. Penampilannya sangat sopan, wajah menunduk, dan tangan menyatu di depan burungnya. Khas santri tawaduk.

Saya duduk makan di sebelahnya. Ia asyik dengan pesanannya: roti tipis lebar yang bundar itu. Saya pesan telur dadar, nasi putih, tempe goreng, dan sambal.