Taruhan Besar Bos LCR Honda: Pengalaman Zarco dan Sang Rookie Moreira

jpnn.com - Bagi bos LCR Honda Lucio Cecchinello, musim MotoGP 2026 bukan sekadar pergantian kalender balap, melainkan momen krusial untuk menegaskan arah dan ambisi timnya.

Lucio menyusun strategi dengan bertumpu pada dua sosok dari generasi berbeda: Johann Zarco sebagai pilar pengalaman dan Diogo Moreira sebagai simbol masa depan.

Kombinasi itu diyakini mampu membawa LCR Honda tetap kompetitif di tengah persaingan MotoGP yang makin padat.

Di garasi Castrol Honda LCR, Johann Zarco masih menjadi tumpuan utama.

Pembalap asal Prancis itu memasuki musim ketiganya bersama LCR dengan bekal pengalaman panjang, serta kepercayaan diri tinggi usai mencetak kemenangan bersejarah di GP Prancis 2025.

Zarco bukan hanya diharapkan konsisten bersaing di barisan depan, tetapi juga memainkan peran vital dalam pengembangan RC213V yang terus diperbarui Honda.

Sementara itu, sorotan besar tertuju pada Pro Honda LCR yang menghadirkan rookie Diogo Moreira.

Juara dunia Moto2 2025 tersebut naik kelas ke MotoGP dengan status istimewa sebagai pembalap Brasil pertama yang menjuarai ajang Grand Prix.