TASPEN Borong Penghargaan di Ajang BUMN Entrepreneurial Marketing Award & DEWI BUMN 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT TASPEN (Persero) membuktikan diri sebagai institusi yang adaptif di era digital dengan memborong sejumlah penghargaan bergengsi di ajang BUMN Entrepreneurial Marketing Award (BEMA) 2026.

Dalam acara yang digelar MarkPlus Inc, TASPEN berhasil memenangkan kategori Key Elements of Marketing dan Tech Marketing untuk sektor jasa asuransi dan dana pensiun.

Tak hanya prestasi korporasi, kepemimpinan perempuan di tubuh TASPEN juga mendapat pengakuan tinggi.

Direktur Sumber Daya Manusia dan Teknologi TASPEN Ovita Susiana Rosya dan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko TASPEN Diyantini Soesilowati dianugerahi penghargaan DEWI BUMN 2026 sebagai sebuah apresiasi bagi direksi perempuan yang berperan strategis dalam mengakselerasi transformasi perusahaan.

Acara tersebut dihadiri Chief Marketing Officer Danantara Asset Manangement Dendi Tegar Danianto, Direktur SDM & TI TASPEN Ovita Susiana Rosya, dan Corporate Secretary TASPEN Henra di Grand Atrium Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan Rabu (6/5).

Corporate Secretary TASPEN Henra menyampaikan penghargaan ini adalah bukti transformasi TASPEN melampaui sekadar perbaikan layanan.

"Kami membangun ekosistem komunikasi yang adaptif dan berbasis digital untuk memastikan setiap peserta merasa lebih dekat dan terlayani dengan baik. Inovasi ini adalah jantung dari strategi pemasaran kami," kata Henra dalam keterangannya, Jumat (8/5).

Dalam sesi BEMA 2026, Chief Marketing Officer Danantara Asset Management Dendi Tegar Danianto menekankan strategi pemasaran perusahaan saat ini tidak lagi hanya berfokus pada produk dan komunikasi konvensional, tetapi juga pada bagaimana brand mampu menghadirkan pengalaman yang relevan dan berkesan bagi pelanggan.