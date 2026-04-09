TASPEN Dinobatkan Sebagai Investor Strategis Surat Utang Negara Tahun 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT. TASPEN (Persero) berhasil meraih penghargaan sebagai Investor Strategis Surat Utang Negara Tahun 2025 pada kegiatan Forum Konsultasi Publik dan Penghargaan Stakeholder Surat Utang Negara yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta pada Kamis (2/4).

Penghargaan itu diberikan oleh Sekretaris Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Ubaidi Socheh Hamidi kepada Direktur Investasi TASPEN Rifki Isnaini Hassan sebagai bentuk pengakuan atas peran strategis TASPEN dalam menjaga stabilitas pasar keuangan domestik sekaligus memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui kepemilikan instrumen investasi pada Surat Berharga Negara (SBN).

“Sebagai institusi pengelola dana jangka panjang, TASPEN memiliki tanggung jawab untuk memastikan keberlanjutan manfaat bagi peserta sekaligus berkontribusi aktif dalam pembangunan nasional melalui instrumen investasi yang aman dan produktif, seperti Surat Utang Negara,” ujar Corporate Secretary TASPEN Henra di Jakarta, Kamis (9/4).

Menurut Henra, portofolio investasi TASPEN didominasi oleh SBN sebesar 64,29 persen per Desember 2025.

“Strategi itu adalah fondasi kami untuk menjaga stabilitas dan memastikan TASPEN dapat senantiasa memenuhi kewajiban kepada seluruh peserta, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan investasi,” ungkap Henra.

Penghargaan sebagai Investor Strategis Surat Utang Negara Tahun 2025 memperkuat komitmen TASPEN dalam mendukung pembiayaan negara melalui investasi yang prudent dan berkelanjutan.

Henra menjelaskan melalui partisipasi aktif TASPEN sebagai investor institusi domestik, TASPEN tidak hanya memberikan kontribusi positif terhadap kinerja perusahaan, tetapi juga berperan dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

“Melalui strategi investasi yang terukur, TASPEN terus mendukung pendalaman pasar keuangan domestik dan menjaga kepercayaan terhadap instrumen pembiayaan pemerintah,” ujar Henra.