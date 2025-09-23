Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

TASPEN Jadi Rujukan NSAF Kamboja untuk Inovasi Jaminan Sosial Bagi ASN dan Veteran

Selasa, 23 September 2025 – 16:06 WIB
TASPEN Jadi Rujukan NSAF Kamboja untuk Inovasi Jaminan Sosial Bagi ASN dan Veteran - JPNN.COM
Delegasi NSAF dipimpin Deputy Director General Chour Rattanak didampingi Deputy Director of Internal Audit Unit Run Sambath saat melakukan kunjungan resmi di Kantor Pusat TASPEN, Jakarta pada Selasa (16/9). Foto: Dokumentasi Taspen

jpnn.com, JAKARTA - PT TASPEN (Persero) menerima kunjungan resmi dari National Social Assistance Fund (NSAF) Kamboja sebagai bagian dari kerja sama dalam forum Asian Civil Service Pension Association (ACSPA). 

Pertemuan tersebut digelar dalam rangka kajian pembanding mengenai Mekanisme Penanganan Keluhan (Grievance Redress Mechanisms/GRM), sekaligus merupakan wujud nyata tujuan ACSPA untuk mendorong transfer knowledge and experience terkait keahlian jaminan sosial antarnegara anggota. 

Delegasi NSAF dipimpin Deputy Director General Chour Rattanak didampingi Deputy Director of Internal Audit Unit Run Sambath dan diterima Direktur Investasi TASPEN Rifki Isnaini Hassan di Kantor Pusat TASPEN, Jakarta pada Selasa (16/9). 

Baca Juga:

Corporate Secretary TASPEN Henra menekankan pentingnya pertemuan ini untuk memperluas jejaring internasional. 

“Kunjungan NSAF menjadi momentum penting untuk bertukar pandangan mengenai pengelolaan jaminan sosial bagi ASN di Indonesia," kata Henra dalam keterangannya, Selasa (23/9).

Henra menjelaskan TASPEN menerapkan sistem autentikasi berlapis dalam proses pelayanan, mulai dari verifikasi biometrik hingga digital ID guna memastikan ketepatan data peserta dan meminimalisir potensi penyalahgunaan.

Baca Juga:

"Sehingga hak-hak peserta terlindungi dengan lebih baik,” ujarnya. 

Mewakili NSAF, Chour Rattanak menyampaikan apresiasi atas keterbukaan TASPEN dalam berbagi pengalaman. 

Inovasi TASPEN menjadi rujukan bagi NASF yang tengah mengembangkan tata kelola jaminan sosial dan layanan pensiun di Kamboja

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Taspen  Jaminan Sosial  ASN  veteran  NASF Kamboja  Asta Cita  Perlindungan Sosial  Presiden Prabowo Subianto  Inovasi  rujukan 
BERITA TASPEN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp