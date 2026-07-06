Taspen Life Sabet Top Digital PR Award 2026, Bukti Komunikasi Digital Makin Kuat

jpnn.com - PT Asuransi Jiwa Taspen (Taspen Life) meraih TOP Digital PR Award 2026 berkat keberhasilannya membangun komunikasi digital yang dinilai mampu memperkuat reputasi perusahaan sekaligus meningkatkan kepercayaan nasabah.

Penghargaan itu diterima dalam ajang TOP Digital PR Award 2026 yang digelar InfoEkonomi.ID bersama TRAS N CO Indonesia di Lumire Hotel Jakarta, Selasa (30/6).

Ajang tersebut memberikan apresiasi kepada BUMN, anak usaha BUMN, BUMD, dan perusahaan sektor keuangan yang sukses mengimplementasikan strategi Digital Public Relations.

Penilaian dilakukan melalui riset TOP Digital Public Relations Index dengan tiga indikator, yakni Digital Media Aspect, Digital Sentiment Aspect, dan Digital Awareness Aspect.

Public Relations Manager Taspen Life Pratiwi Dewi mengatakan penghargaan itu menjadi pengakuan atas komitmen perusahaan dalam menghadirkan komunikasi korporasi yang inovatif, transparan, dan adaptif.

"Penghargaan ini memotivasi kami untuk terus memperkuat reputasi perusahaan serta menghadirkan komunikasi yang memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan," ujar Pratiwi dalam keterangannya, Senin (6/7).

Menurut dia, Taspen Life secara konsisten memanfaatkan website, media sosial, dan publikasi di berbagai media massa untuk menyampaikan informasi perusahaan sekaligus meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

Perusahaan juga menghadirkan berbagai konten edukatif mengenai perlindungan jiwa, inovasi layanan, hingga penerapan Good Corporate Governance (GCG).