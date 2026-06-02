JPNN.com - Nasional - Humaniora

TASPEN Pastikan Gaji ke-13 Pensiunan ASN Disalurkan Mulai Hari Ini, Simak Ketentuannya!

Selasa, 02 Juni 2026 – 21:44 WIB
PT TASPEN (Persero) mulai menyalurkan pembayaran gaji ke-13 tahun 2026 bagi para pensiunan ASN pada hari ini, Selasa (2/6).

jpnn.com, JAKARTA - PT TASPEN (Persero) mulai menyalurkan pembayaran gaji ke-13 tahun 2026 bagi para pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada hari ini, Selasa (2/6).

Penyaluran tersebut dilakukan melalui 46 mitra bayar TASPEN yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan jumlah penerima sebanyak 3.250.988 peserta.

Uji petik juga telah dilakukan guna memastikan kesiapan penyaluran dan kelancaran proses pembayaran di seluruh kantor cabang TASPEN.

Penyaluran gaji ke-13 ini sejalan dengan komitmen TASPEN dalam mendukung kesejahteraan para ASN di masa purnabakti serta mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat pemerataan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong tata kelola layanan publik yang efektif, adaptif, dan tepercaya.

Corporate Secretary TASPEN Henra menegaskan pembayaran gaji ke-13 bagi pensiunan akan disalurkan secara langsung melalui mitra bayar TASPEN tanpa memerlukan pengajuan maupun autentikasi ulang dari penerima manfaat.

“Penyaluran Gaji Ketiga Belas ini merupakan bentuk komitmen TASPEN dalam memastikan hak para pensiunan dapat diterima secara tepat waktu, mudah, dan aman. Pembayaran ini juga menjadi wujud apresiasi negara atas pengabdian para ASN yang telah menyelesaikan masa baktinya,” ujar Henra dalam keterangannya, Selasa (2/6).

Henra mengatakan proses pembayaran dilakukan berdasarkan data daftar pembayaran pensiun bulan Mei 2026.

Meskipun tidak perlu melakukan autentikasi khusus untuk menerima gaji ke-13, peserta tetap diingatkan untuk tetap rutin melakukan autentikasi di setiap bulannya.

TAGS   Gaji ke-13  Taspen  Pensiunan ASN  Henra  Pembayaran Gaji ke-13 
