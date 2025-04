TASPEN Raih Penghargaan Employees Choice di Ajang 6th Indonesia Best 50 CEO Award

jpnn.com, JAKARTA - PT TASPEN (Persero) senantiasa mengambil bagian dalam upaya transformasi sumber daya manusia unggul yang memiliki kompetensi terbaik di Indonesia.

Hal tersebut terbukti dengan kepemimpinan TASPEN yang visioner dan inovatif hingga meraih penghargaan Employees Choice in Special Insurance Category dalam ajang 6th Indonesia Best 50 CEO Award yang digelar The Iconomics.

Penghargaan ini diberikan atas dedikasi dan kepemimpinan Direktur Utama TASPEN Rony Hanityo Aprianto dalam membawa perubahan positif terhadap keberlanjutan korporasi.

Penghargaan diserahkan Founder & CEO The Iconomics Bram S. Putro kepada Direktur Utama TASPEN Rony Hanityo Aprianto yang diwakili Corporate Secretary TASPEN Henra di Kemenparekraf, Selasa (18/3).

Corporate Secretary TASPEN Henra menyampaikan penghargaan ini tidak hanya menjadi motivasi bagi pihaknya untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik, tetapi juga menjadi bentuk pengakuan atas upaya TASPEN dalam menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan melalui kepemimpinan yang kompeten.

"Melalui pencapaian ini, TASPEN berkomitmen untuk terus menghadirkan ekosistem kerja yang adaptif dan kolaboratif,” ujar Henra dalam keterangannya, Rabu (9/4).

TASPEN berhasil menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan produktif melalui berbagai program pengembangan sumber daya manusia yang komprehensif.

Salah satunya dengan menghadirkan TASPEN Employee Achievement Scholarship Program (TEACH), yaitu program beasiswa yang diperuntukkan bagi karyawan yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.