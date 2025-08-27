TASPEN Tegaskan Komitmen Penyaluran Manfaat Tunjangan Veteran Secara Cepat, Tepat dan Aman

jpnn.com, JAKARTA - PT TASPEN (Persero) dalam semangat memperingati 80 tahun Kemerdekaan RI secara konsisten menyalurkan manfaat tunjangan veteran kepada penerima Tunjangan Veteran di seluruh Indonesia.

Berdasarkan data Juli 2025, jumlah penerima Tunjangan Veteran tercatat sebanyak lebih dari 80 ribu peserta dengan total penyaluran mencapai Rp 136,33 miliar.

Proses penyaluran dilakukan setiap bulan secara rutin setelah penerima manfaat melakukan autentikasi, menjangkau penerima manfaat di berbagai wilayah, mulai dari perkotaan hingga pelosok tanah air, melalui 57 Kantor Cabang TASPEN dan 44 mitra bayar dengan 17.140 titik layanan.

Corporate Secretary TASPEN Henra mengatakan penyaluran manfaat tunjangan veteran ini bukan sekadar kewajiban, tetapi juga wujud penghormatan atas jasa dan pengorbanan kepada para veteran yang telah rela berkorban untuk keutuhan NKRI.

"Dengan dukungan jaringan layanan yang luas dan inovasi digital melalui aplikasi Andal by Taspen, TASPEN memastikan setiap manfaat tersalurkan secara cepat, tepat dan aman di mana pun para pahlawan bangsa berada," kata Henra dalam keterangannya, Rabu (27/8).

Henra menyampaikan langkah tersebut mendukung misi Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya dalam mewujudkan persatuan dan keadilan sosial, penyediaan kesejahteraan merata, penguatan kualitas sumber daya manusia, serta pemberdayaan lembaga negara yang konsisten dan inklusif.

Dengan demikian, layanan TASPEN tidak hanya memperkuat kondisi ekonomi peserta, tetapi juga menjadi representasi nyata kehadiran negara yang adil dan peduli terhadap para pejuang bangsa di setiap sudut negeri.

TASPEN mengimbau kepada seluruh peserta untuk selalu waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan TASPEN.