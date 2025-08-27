Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

TASPEN Tegaskan Komitmen Penyaluran Manfaat Tunjangan Veteran Secara Cepat, Tepat dan Aman

Rabu, 27 Agustus 2025 – 14:10 WIB
TASPEN Tegaskan Komitmen Penyaluran Manfaat Tunjangan Veteran Secara Cepat, Tepat dan Aman - JPNN.COM
PT TASPEN (Persero) dalam semangat memperingati 80 tahun Kemerdekaan RI secara konsisten menyalurkan manfaat tunjangan veteran di seluruh Indonesia. Foto: Dokumentasi TASPEN

jpnn.com, JAKARTA - PT TASPEN (Persero) dalam semangat memperingati 80 tahun Kemerdekaan RI secara konsisten menyalurkan manfaat tunjangan veteran kepada penerima Tunjangan Veteran di seluruh Indonesia. 

Berdasarkan data Juli 2025, jumlah penerima Tunjangan Veteran tercatat sebanyak lebih dari 80 ribu peserta dengan total penyaluran mencapai Rp 136,33 miliar. 

Proses penyaluran dilakukan setiap bulan secara rutin setelah penerima manfaat melakukan autentikasi, menjangkau penerima manfaat di berbagai wilayah, mulai dari perkotaan hingga pelosok tanah air, melalui 57 Kantor Cabang TASPEN dan 44 mitra bayar dengan 17.140 titik layanan.

Baca Juga:

Corporate Secretary TASPEN Henra mengatakan penyaluran manfaat tunjangan veteran ini bukan sekadar kewajiban, tetapi juga wujud penghormatan atas jasa dan pengorbanan kepada para veteran yang telah rela berkorban untuk keutuhan NKRI. 

"Dengan dukungan jaringan layanan yang luas dan inovasi digital melalui aplikasi Andal by Taspen, TASPEN memastikan setiap manfaat tersalurkan secara cepat, tepat dan aman di mana pun para pahlawan bangsa berada," kata Henra dalam keterangannya, Rabu (27/8).

Henra menyampaikan langkah tersebut mendukung misi Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya dalam mewujudkan persatuan dan keadilan sosial, penyediaan kesejahteraan merata, penguatan kualitas sumber daya manusia, serta pemberdayaan lembaga negara yang konsisten dan inklusif. 

Baca Juga:

Dengan demikian, layanan TASPEN tidak hanya memperkuat kondisi ekonomi peserta, tetapi juga menjadi representasi nyata kehadiran negara yang adil dan peduli terhadap para pejuang bangsa di setiap sudut negeri.

TASPEN mengimbau kepada seluruh peserta untuk selalu waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan TASPEN. 

TASPEN memastikan setiap manfaat tunjangan veteran tersalurkan secara cepat, tepat dan aman melalui aplikasi Andal by Taspen

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Taspen  tunjangan veteran  veteran  Aplikasi Andal by Taspen  Pejuang  Asta Cita Presiden Prabowo  Tunjangan 
BERITA TASPEN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp