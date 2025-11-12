Tasya Farasya dan Suami Telah Resmi Diputus Cerai

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Instagram (selebgram) Tasya Farasya dan suaminya, Ahmad Assegaf telah resmi diputus bercerai oleh majelis hakim Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.

Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Tasya Farasya, Sangun Ragahdo.

Dia menyebut, perceraian kliennya tersebut telah diputus pada Rabu (12/11) pagi.

"Pada pokoknya putusan dari perkara perceraian ini antara penggugat klien kami, Ibu Tasya dengan tergugat yaitu Bapak Ahmad, pada pokoknya mengabulkan permohonan kami," ujar Sangun Ragahdo di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu.

"Jadi, dalam putusan. Diputus bahwa perceraian ini syarat-syarat yang kami ajukan itu sudah terpenuhi sehingga diputus cerai," sambungnya.

Ragahdo menuturkan majelis hakim pun telah mengabulkan perihal hak asuh anak.

Adapun Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf telah sepakat untuk mengasuh kedua anak mereka secara bersama.

"Hak asuh anak juga sebagaimana telah kami sampaikan pada persidangan pertama sudah disepakati, sehingga itu juga tertuang dalam putusan, hak asuh anak diasuh secara bersama. Nanti untuk waktunya orang tua bisa membagi," ucap Ragahdo.