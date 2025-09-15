Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Tasya Farasya Gugat Cerai Suami ke Pengadilan Agama

Senin, 15 September 2025 – 19:00 WIB
Tasya Farasya Gugat Cerai Suami ke Pengadilan Agama - JPNN.COM
Beauty influencer, Tasya Farasya. Foto: Instagram/tasyafarasya

jpnn.com, JAKARTA - Konten kreator kecantikan Tasya Farasya dikabarkan menggugat cerai suaminya, Ahmad Assegaf ke Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.

Humas PA Jakarta Selatan Dede Rika Nurhasanah mengkonfirmasi kabar tersebut.

Meski tak membeberkan dengan detail, dia menuturkan bahwa ada gugatan dari seorang berinisial LFT terhadap AS.

Baca Juga:

Seperti diketahui, Tasya Farasya memiliki nama lengkap Lulu Farasya Teisa.

"Kami tidak bisa menyebutkan namanya secara lengkap," ujar Dede Rika Nurhasanah di PA Jakarta Selatan, Senin (15/9).

Dia mengungkapkan bahwa gugatan cerai itu baru didaftarkan pada 12 September 2025, secara elektronik atau E-Court.

Baca Juga:

Adapun gugatan cerai itu didaftarkan oleh Tasya Farasya lewat kuasa hukumnya.

Rencananya, sidang perdana akan digelar pada Rabu pekan depan.

Tasya Farasya dikabarkan menggugat cerai suaminya, Ahmad Assegaf ke Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tasya Farasya  Perceraian artis  gugatan cerai  Pengadilan Agama  Ahmad Assegaf 
BERITA TASYA FARASYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp