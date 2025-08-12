Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Perempuan

Tasya Farasya & Passion Jewelry Berkolaborasi, Meluncurkan Koleksi Perhiasan

Selasa, 12 Agustus 2025 – 14:30 WIB
Tasya Farasya & Passion Jewelry Berkolaborasi, Meluncurkan Koleksi Perhiasan - JPNN.COM
Selebgram Tasya Farasya (kiri). Foto: dok. Istimewa

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Instagram (selebgram) kecantikan, Tasya Farasya berkolaborasi dengan Passion Jewelry meluncurkan koleksi perhiasan.

Koleksi perhiasan itu diberi nama Bamboo Mother of Pearl Collection.

Menariknya, koleksi tersebut memadukan kemilau Mother of Pearl dengan kekuatan simbolis bambu, melahirkan karya perhiasan yang sarat makna sekaligus mempesona.

Baca Juga:

Terinspirasi dari perjalanan hidup Tasya Farasya, koleksi tersebut menggabungkan tiga elemen yang unik, yakni bambu yang merupakan simbol pertumbuhan dan kekuatan, kupu-kupu dengan proses transformasinya dan, seperti mutiara yang tetap bersinar dalam keadaan apapun.

"Koleksi ini bukan sekadar perhiasan, ini merupakan personal story aku, tentang bagaimana aku belajar bertumbuh dan bertransformasi," ujar Tasya Farasya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/8).

Perpaduan harmonis antara Mother of Pear dan elemen bambu menggambarkan bagaimana keindahan sejati bertumbuh saat merangkul ketangguhan dan berevolusi melewati tantangan hidup.

Baca Juga:

Setiap karya yang dibuat dengan penuh ketelitian dalam Bamboo Mother of Pearl Collection memancarkan pesona abadi, dirancang untuk diwariskan lintas generasi.

Adapun koleksi perhiasaan ala Tasya Farasya itu berupa gelang, cincin, dan anting yang diolah dengan detail halus.

Selebritas Instagram (selebgram) kecantikan, Tasya Farasya berkolaborasi dengan Passion Jewelry meluncurkan koleksi perhiasan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tasya Farasya  perhiasan  Passion Jewelry  Kupu-kupu 
BERITA TASYA FARASYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp