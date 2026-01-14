Tata Punch Terbaru Hadir Lebih Modern, Harga Rp 100 Jutaan

Rabu, 14 Januari 2026 – 16:25 WIB

jpnn.com, INDIA - Pabrikan mobil asal India, Tata Motors melakukan penyegaran pada model Punch 2026 untuk pasar domestik.

Mobil yang bermain di kelas sport utility vehicle (SUV) itu mendapatkan sejumlah pembaruan lebih sporty dibandingkan model sebelumnya.

Tata Punch 2026 hadir dengan wajah baru. SUV lima penumpang itu hadir lebih modern karena headlamp atau lampu utamanya dibuat terhubung.

Tata Motors mengatakan seluruh varian entry level juga dilengkapi lampu depan LED, program electronic stability, mode berkendara, sistem nirkunci pintar dan iTPMS sebagai standar.

Ada enam yang ditawarkan untuk varian entry level, yakni Cyantafic, Caramel, Bengal Rouge, Daytona Grey, Coorg Clouds dan Pristine White.

Dikutip dari Gaadiwaadi, Rabu (14/1), sementara varian tinggi dibekali ventilasi AC belakang, kontrol yang terpasang di kemudi, layar sentuh delapan inci dengan Android Auto dan Apple CarPlay nirkabel, cruise control, kamera mundur, pengisian cepat Type-C, dan jok pengemudi yang dapat diatur ketinggiannya.

Di sisi lain, varian Adventure menandakan lompatan teknologi yang lebih besar.

Tata Punch 2026 ditawarkan dalam dua pilihan mesin, yakni bensin 1.2 L standard dengan tenaga 88 dk dan torsi 115 Nm.