Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Tatap Musim Baru, Shin Tae-yong Gembleng Fisik Pemain Persija di Awal Pramusim

Rabu, 15 Juli 2026 – 20:39 WIB
Tatap Musim Baru, Shin Tae-yong Gembleng Fisik Pemain Persija di Awal Pramusim - JPNN.COM
Pelatih baru Persija Shin Tae-yong pada jumpa pers pengenalan dirinya di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, Senin (8/6/2026). ANTARA/Zaro Ezza Syachniar/pri.

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih utama Persija Jakarta, Shin Tae-yong (STY), langsung mengambil langkah tegas dalam menakhodai timnya.

Juru taktik asal Korea Selatan tersebut kini fokus penuh untuk meningkatkan kualitas fisik para pemain asuhannya pada awal masa pramusim kompetisi musim 2026/2027

Dikutip dari laman resmi I.League, Rabu, STY menjelaskan karakter permainan yang ingin ia terapkan membutuhkan tingkat kebugaran yang tinggi sehingga ia ingin membekali para pemain dengan fondasi fisik yang kuat.

Baca Juga:

"Yang paling mendasar adalah fisik. Setelah menyelesaikan latihan fisik, dalam waktu yang tersisa barulah kami akan masuk ke taktik tim. Dengan membangun semua hal ini secara sistematis, kami akan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi musim depan," kata STY.

Persija Jakarta resmi melangsungkan sesi latihan perdana di Persija Training Ground, Bojongsari, Depok, Selasa (14/7) sore dan merupakan langkah awal mereka menatap musim 2026/2027.

STY menjelaskan pada latihan perdana ini belum ada menu latihan yang intensif untuk Gustavo Almeida serta kolega dan tahap awal difokuskan untuk saling mengenal lebih jauh sebagai satu kesatuan tim sekaligus mempersiapkan kebugaran para pemain.

Baca Juga:

Pada sesi latihan perdana ini, masih ada beberapa pemain yang absen sebab tengah bergabung dengan Timnas Indonesia menjalani pemusatan latihan.

Sementara itu, pemain-pemain anyar Persija Jakarta yaitu Victor Dethan, Aqil Savik, Pratama Arhan, Kerim Memija, Denis Kolinger, Radovan Pankov dan Kyohei Sano sudah mengikuti latihan.

Pelatih utama Persija Jakarta, Shin Tae-yong (STY), langsung mengambil langkah tegas dalam menakhodai timnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persija  Persija Jakarta  Shin Tae Yong  Super League 
BERITA PERSIJA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp