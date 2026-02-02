Tatap Peluang Pertumbuhan 2026, Hankook Tire Siapkan Strategi

jpnn.com, JAKARTA - Hankook Tier, melalui PT Hankook Tire Sales Indonesia (HTSI) mencatat kinerja yang sangat positif sepanjang 2025 dengan pertumbuhan penjualan mencapai 130% di Indonesia.

Perusahaan optimistis terhadap prospek pertumbuhan industri ban nasional, khususnya di segmen EV dan SUV yang dinilai memiliki potensi jangka panjang.

Untuk menjawab peluang tersebut, Hankook menghadirkan lini produk yang relevan dengan kebutuhan pasar, mulai dari iON sebagai ban khusus EV, hingga Dynapro yang dirancang untuk mendukung performa dan durabilitas SUV di berbagai kondisi jalan di Indonesia.

Presiden Direktur Hankook Tire Sales Indonesia, Bartek (Byunghak) Choi, mengatakan strategi pasar Hankook diarahkan pada segmen berpertumbuhan tinggi dan produk bernilai tambah.

“Memasuki 2026, kami tetap optimis terhadap prospek industri ban di Indonesia di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang. Pertumbuhan signifikan permintaan ban kendaraan listrik hingga akhir 2025 menjadi fondasi kuat, dengan produk premim seperti Hankook iON untuk EV dan Dynapro di segmen SUV diproyeksikan sebagai pendorong utama pertumbuhan,” ujarnya.

"Di tengah tekanan konsumsi domestik, kami terus memperkuat pangsa pasar melalui perluasan distribusi regional, Kolaborasi dengan mitra di Asia Tenggara, serta optimalisasi peran Indonesia sebagai basis produksi strategis untuk pasar global," imbuhnya.

Menurut Bartek (Byungkhak) Choi, strategi tersebut juga merupakan respons Hankook terhadap tantangan ekonomi global dan domestik dengan tetap mengedepankan efisiensi operasional, inovasi produk, serta penyesuaian strategi sesuai dengan karakteristik pasar lokal.

Di tengah perlambatan pasar kendaraan baru, Hankook melihat peluang pertumbuhan pada segmen ban pengganti.