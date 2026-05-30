Tatap Piala ASEAN 2026, Timnas Indonesia Gelar TC Kedua di Bali Awal Juli

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman, memastikan skuad Garuda akan kembali menggelar Pemusatan Latihan (TC) di Bali pada awal Juli 2026 demi mematangkan persiapan menghadapi Piala ASEAN (AFF) 2026.

Agenda di Pulau Dewata ini merupakan TC kedua bagi Timnas Indonesia, setelah sebelumnya menuntaskan program latihan pertama selama lima hari di Jakarta yang diikuti oleh 23 pemain.

"Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF," kata Herdman dalam keterangan resmi PSSI pada Sabtu.

Herdman mengonfirmasi Indonesia akan menggunakan pemain-pemain yang mayoritas berkarier di Super League.

TC di Bali akan berlangsung intensif selama 20 hari sebelum laga pertama Indonesia pada 27 Juli di Stadion Pakansari, Bogor, melawan Kamboja di Grup A.

Keputusan kembali mengadakan TC sebelum Piala ASEAN 2026 ini mengartikan para pemain terpilih harus merelakan waktu istirahat mereka demi persiapan maksimal menghadapi turnamen regional Asia Tenggara itu.

Program pemusatan latihan 20 hari di Bali pada awal Juli dirancang sebagai solusi komprehensif untuk mempersiapkan skuad lokal mencapai standar kebugaran dan ketajaman taktis yang diinginkan.

Sebelum mengumumkan skuad final untuk Piala ASEAN, Herdman menggunakan pemusatan latihan pekan ini sebagai platform evaluasi komprehensif terhadap pemain-pemain domestik.