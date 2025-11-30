Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Tathya Dharaka Akpol 2005 Kirim Bantuan Kemanusiaan untuk Bencana Sumatra

Minggu, 30 November 2025 – 17:20 WIB
Paguyuban Alumni Akpol 2005 Tathya Dharaka mengirimkan ribuan paket sembako untuk warga Sumatera yang terdampak bencana. FOTO: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Paguyuban Alumni Akpol 2005 Tathya Dharaka mengirimkan ribuan paket sembako untuk warga Sumatera yang terdampak bencana.

Bantuan ini menjadi wujud empati sekaligus dukungan moral bagi masyarakat yang sedang berjuang bangkit setelah banjir bandang, banjir, dan tanah longsor melanda berbagai wilayah di Sumatra.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, AKBP Wahyu Hidayat mngatakan aksi kemanusiaan ini lahir dari hati dan rasa kebersamaan kepada saudara sebangsa yang tertimpa musibah.

“Kami ingin saudara-saudara di Sumatera tahu bahwa mereka tidak sendirian. Semoga bantuan ini bisa meringankan beban mereka," ucap Wahyu Hidayat dalam keterangannya, Minggu (30/11).

Seluruh bantuan dikirim menggunakan KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat yang berlayar dari Surabaya menuju Sumatera Utara, sebelum nantinya didistribusikan ke berbagai daerah terdampak.

AKBP Wahyu Hidayat berharap kondisi di Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara bisa segera pulih, dan masyarakat dapat kembali bangkit dengan kuat.

Dikeyahui, terjadi bencana alam banjir bandang di tiga provinsi di Pulau Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang menyebabkan dampak besar bagi masyarakat.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis data terbaru bahwa hingga Minggu (30/11) sore WIB, jumlah korban meninggal dunia mencapai 316 orang, sementara ratusan warga lainnya masih dinyatakan hilang.

