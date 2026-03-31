Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

TAUD Sebut 16 Orang Terlibat Kasus Penyiraman Andrie Yunus

Selasa, 31 Maret 2026 – 15:51 WIB
TAUD Sebut 16 Orang Terlibat Kasus Penyiraman Andrie Yunus - JPNN.COM
Aktivis hak asasi manusia Andrie Yunus. (Supplied)

jpnn.com, JAKARTA - Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mengungkap indikasi keterlibatan banyak pihak dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, berdasarkan hasil investigasi awal yang masih terus dikembangkan.

Kuasa hukum Andrie Yunus, Airlangga Julio, mengatakan tim telah mengidentifikasi sedikitnya 16 orang yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa tersebut.

“Setidaknya dalam kasus Andrie Yunus itu ada 16 orang pelaku yang sudah berhasil kami identifikasi,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Komnas HAM, Jakarta, Selasa (31/3).

Ia menjelaskan, identifikasi tersebut tidak hanya mencakup jumlah pelaku, tetapi juga peran masing-masing saat kejadian berlangsung.

“Ini belum termasuk di luar daripada 16 orang itu, misalnya tidak tertangkap oleh pantauan kami, belum termasuk pertanggungjawaban komando,” katanya.

Menurut dia, temuan tersebut mengindikasikan kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas, termasuk pihak-pihak yang berperan di luar pelaku lapangan.

“Belum termasuk adanya pihak-pihak yang mungkin menyediakan air keras, fasilitas, dan lain sebagainya,” tambahnya.

Airlangga juga mengungkapkan bahwa dari hasil identifikasi sementara terdapat indikasi keterlibatan unsur sipil, yang dinilai memperkuat pentingnya penanganan kasus melalui peradilan umum.

TAUD ungkap 16 terduga pelaku dan indikasi keterlibatan sipil di kasus Andrie Yunus.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAUD  Andrie Yunus  TNI  Kontras 
BERITA TAUD LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp