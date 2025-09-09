Taufik Hidayat Buka Suara Soal Dito Ariotedjo Tinggalkan Banyak Kebijakan Strategis

jpnn.com, JAKARTA - Dito Ariotedjo yang diberhentikan Presiden Prabowo sebagai Menpora meninggalkan banyak kebijakan strategis untuk kemajuan olahraga di Tanah Air.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat dalam acara "Peringatan Hari Olahraga Nasional ke-42 Tahun 2025" di Cibubur Youth Elite Center, Cibubur, Jakarta Timur, Selasa.

"Banyak kebijakan strategis (dari Dito Ariotedjo) dan pembinaan (olahraga) yang memberikan dampak yang sangat besar bagi kemajuan olahraga di Tanah Air," kata Taufik Hidayat.

Fasilitas Cibubur Youth Elite Center yang merupakan pusat pelatihan atlet elit junior dengan berbagai fasilitas untuk sekitar 10 cabang olahraga, adalah salah satu kebijakan yang direalisasikan pada masa kepemimpinan Dito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.

Taufik menyampaikan rasa hormat dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dito Ariotedjo atas kepemimpinan dengan komitmen luar biasa dalam memajukan olahraga di Tanah Air.

Selama kepemimpinan Dito, kata dia, olahraga Indonesia terus menunjukkan berbagai kemajuan dengan menorehkan prestasi di hingga ke level dunia.

"Terima kasih atas kepemimpinan yang tak kenal lelah dalam membangun prestasi dan kebanggaan olahraga nasional," katanya.

Dito Ariotedjo menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga sejak April 2023 pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.