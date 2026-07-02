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JPNN.com - Nasional - Hukum

Taufik Hidayat Mengakui Seluruh Perbuatannya terhadap YTR, Ada 6 TKP

Kamis, 02 Juli 2026 – 16:17 WIB
Taufik Hidayat Mengakui Seluruh Perbuatannya terhadap YTR, Ada 6 TKP - JPNN.COM
Direktur Reserse PPA & PPO Polda Jabar, Kombes Rumi Untari memberi keterangan kepada media setelah rekonstruksi kasus penganiayaan sadis Taufik Hidayat di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Kamis (2/7/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Polda Jabar menyelesaikan rekonstruksi kasus penganiayaan sadis dan penyekapan dengan tersangka Taufik Hidayat.

Rekonstruksi dilakukan di Gedung Direktorat Reserse PPA & PPO Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Kamis (2/7).

Proses berlangsung selama 4,5 jam, terhitung sejak pukul 09.00 -13.30 WIB.

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Tersangka Taufik Hidayat dihadirkan langsung dan memeragakan 21 adegan.

Direktur Reserse PPA & PPO Polda Jabar Kombes Rumi Untari mengatakan, Taufik Hidayat mengakui seluruh perbuatan penganiayaannya yang dilakukan di enam TKP.

Namun, dari enam TKP, polisi hanya merekonstruksi di tiga tempat yang menurutnya penganiayaan sadis terjadi.

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"Tadi rekonstruksi sudah berjalan dengan baik, lancar, dan alhamdulillah tidak ada penolakan dari tersangka. Tersangka mengakui perbuatannya di enam TKP," kata Rumi seusai rekonstruksi. 

Rekonstruksi hari ini, kata Rumi, diambil di tiga TKP, yakni TKP ke-3, 5, dan 6.

Taufik Hidayat mengakui seluruh perbuatan penganiayaan sadis yang dilakukannya terhadap YTR, dan membuat korban mengalami luka berat.

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TAGS   Taufik Hidayat  YTR  Polda Jabar  penganiayaan 
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