Taufik Hidayat Pastikan Program Kemenpora Tetap Berjalan Meski Kursi Menpora Kosong

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat menegaskan seluruh program Kemenpora tetap berjalan meskipun posisi Menteri definitif masih menunggu penunjukan Presiden Prabowo Subianto.

“Besok kami ikuti seperti biasa, apa yang sudah dijadwalkan kami jalan terus. Kami ikut arahan Pak Presiden. Jadi, jangan sampai apa yang sudah dilegasiin Pak Dito (Ariotedjo) tidak dijalankan,” kata Taufik kepada pewarta di Kantor Kemenpora, Jakarta, Senin malam.

Taufik menambahkan seluruh kegiatan kepemudaan dan olahraga akan tetap dilaksanakan sesuai agenda, termasuk peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) ke-42 di Cibubur, Jakarta Timur, pada Selasa (9/9).

“Yang pasti besok ada, Haornas ada, akan jalan juga. Siapa pun nanti Menporanya, kami belum tahu, tetapi olahraga harus tetap steady,” ujarnya.

Dia menyebut hingga saat ini belum ada informasi mengenai siapa pengganti Menpora Dito Ariotedjo atau pun kapan pelantikan akan dilakukan.

Namun, dia menegaskan program yang sudah berjalan akan terus dilanjutkan, dengan perbaikan pada bagian yang masih kurang.

“Harapannya Menpora baru nanti bisa lebih baik lagi. Apa yang sudah baik kita teruskan, yang kurang kita perbaiki,” kata Taufik.

Terkait sejumlah isu yang beredar termasuk Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor 14 Tahun 2024, Taufik menyebut keputusan akhir akan ditentukan setelah adanya Menpora definitif.