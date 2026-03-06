Taufik Hidayat Terpukau, Generasi Baru Indonesia Berani Mengguncang All England 2026

jpnn.com - Wakil Ketua Umum I PBSI Taufik Hidayat memberikan apresiasi terhadap penampilan para pemain muda Indonesia pada ajang All England 2026.

Legenda bulu tangkis Tanah Air itu menilai para atlet muda mampu menunjukkan mental bertanding yang kuat meski harus tampil di salah satu turnamen paling bergengsi di dunia.

Beberapa nama seperti Alwi Farhan serta Raymond Indra/Nikolaus Joaquin bahkan sukses melangkah hingga babak perempat final.

Pencapaian tersebut dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bulu tangkis Indonesia.

Menurut Taufik, tampil di turnamen sekelas All England jelas bukan perkara mudah, terlebih bagi pemain yang masih minim pengalaman di level elite.

"Kami tentu mengapresiasi penampilan enam atlet muda Indonesia yang berhasil tampil sangat baik di babak 16 besar All England 2026."

"Mereka menunjukkan keberanian, semangat bertanding, dan kualitas permainan yang membuat kita optimistis dengan masa depan bulu tangkis Indonesia," tegas Taufik.

Peraih medali emas Olimpiade Athena 2004 itu juga menilai para pemain muda tidak menunjukkan rasa gentar meski harus berhadapan dengan lawan-lawan yang memiliki peringkat lebih tinggi.