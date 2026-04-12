Tauke Karet di Bengkalis Tewas, Tragis, Usia Pelaku 17 Tahun

Minggu, 12 April 2026 – 12:45 WIB

jpnn.com - BENGKALIS - Seorang tauke karet di Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, tewas secara tragis.

Korban berinsial WP (53) itu menjadi korban pencurian dengan kekerasan (curas) yang disertai penganiayaan berat.

Pelaku berhasil ditangkap jajaran Polres Bengkalis kurang dari 48 jam setelah kejadian.

Si tauke karet ditemukan dalam kondisi mengenaskan di rumahnya di Jalan Kartini, RT 02 RW 05, Dusun Makmur, Desa Berancah, Kamis (9/4).

Saat ditemukan, korban tergeletak, telungkup di dapur dengan luka serius akibat senjata tajam.

“Penemuan jasad korban pertama kali dilaporkan oleh seorang warga yang tengah mencari rumput di sekitar lokasi,” kata Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar Minggu (12/4).

Saat itu saksi curiga melihat pintu belakang rumah terbuka, lalu menemukan korban sudah tidak bernyawa dan segera meminta pertolongan warga.

Setelah dilakukan hasil olah tempat kejadian perkara menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan dan perlawanan dari korban sebelum akhirnya meninggal dunia.