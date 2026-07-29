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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Tavares Buka Alasan Lebih Banyak Mainkan Pemain Asing di Piala Presiden 2026

Rabu, 29 Juli 2026 – 14:03 WIB
Tavares Buka Alasan Lebih Banyak Mainkan Pemain Asing di Piala Presiden 2026 - JPNN.COM
Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com, JAKARTA - Persebaya Surabaya menuai sorotan setelah lebih banyak menurunkan pemain asing dalam dua laga awal Piala Presiden 2026.

Namun, pelatih Bernardo Tavares menegaskan keputusan tersebut bukan karena meragukan kualitas pemain lokal, melainkan dipengaruhi kondisi fisik skuadnya yang belum sepenuhnya siap.

Juru taktik asal Portugal itu mengungkapkan sejumlah pemain lokal masih belum mencapai tingkat kebugaran ideal untuk bermain dengan intensitas tinggi.

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Oleh karena itu, ia memilih memberikan menit bermain lebih banyak kepada para legiun asing yang dinilai lebih siap menghadapi tuntutan pertandingan.

"Pemain lokal yang saya miliki saat ini belum dalam kondisi kebugaran yang cukup baik untuk bermain 20 atau 30 menit di lapangan dengan intensitas seperti ini. Itulah mengapa saya menggunakan lebih banyak pemain asing," ujar Tavares.

Keputusan tersebut sudah terlihat saat Persebaya melakoni dua pertandingan awal Piala Presiden 2026.

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Enam pemain asing langsung dipercaya mengisi susunan starter sebagai bagian dari proses evaluasi sekaligus menjaga kualitas permainan tim.

Meski begitu, Tavares menegaskan tidak ada perlakuan istimewa bagi pemain asing.

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares mengungkapkan alasan memainkan banyak pemain asing di Piala Presiden 2026.

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TAGS   Piala Presiden 2026  Bernardo Tavares  Persebaya  Persebaya Surabaya 
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