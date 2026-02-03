Tawarkan Pengalaman Kuliner Autentik Nusantara, Rasa Juara Buka Outlet di Jakbar

jpnn.com - PT Rasa Juara Indonesia resmi membuka Rasa Juara Market di kawasan Green Mansion, Daan Mogot, Jakarta Barat. Pembukaan ini menandai langkah penting dalam transformasi perusahaan di awal 2026.

CEO Rasa Juara Indonesia Christ Abraham, menyebutkan perusahaan yang awalnya dari bisnis produk Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) menuju konsep experience store. Gerai ini menyajikan kuliner autentik Indonesia sambil memberikan ruang kolaborasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Kami percaya bahwa pengalaman kuliner yang autentik dan mudah diakses memiliki potensi besar,” kata Christ Abraham, Selasa (3/2).

Pihaknya juga menargetkan untuk membuka sekitar 15 gerai dalam setahun, dengan ekspansi lebih besar yang mencakup hingga 500 gerai dalam lima tahun mendatang, dengan fokus pada wilayah Jawa dan kota-kota besar seperti Surabaya dan Semarang.

Dia mengatakan, pembukaan Rasa Juara Market ini bertujuan untuk menjawab perubahan perilaku konsumen yang menginginkan pengalaman berbelanja yang cepat, praktis, tetapi tetap berkualitas.

“Di tengah tren gaya hidup perkotaan, konsumen kini lebih memilih pengalaman berbelanja yang efisien," ujarnya.

Dia menyebutkan, Rasa Juara Market dirancang untuk menghadirkan cita rasa kuliner Nusantara tanpa perlu bepergian jauh ke berbagai daerah.

"Kami ingin menghadirkan kuliner yang autentik dan penuh cerita, dari Bakmi Juara, Seblak Juara, hingga Cuanki Juara, dan lebih banyak lagi,” tambah Christ.