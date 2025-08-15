Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Tawuran Kerap Terjadi di Jakarta, Pramono Menduga Sengaja Dibuat untuk Konten

Jumat, 15 Agustus 2025 – 19:29 WIB
Tawuran Kerap Terjadi di Jakarta, Pramono Menduga Sengaja Dibuat untuk Konten - JPNN.COM
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Foto: Dokumen JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyebut tawuran masih sering terjadi di Jakarta. Ia bahkan menduga tawuran sengaja dibuat untuk konten dan diviralkan di media sosial.

“Persoalan tawuran ini adalah persoalan yang sekarang, terus terang masih sering terjadi. Dan kami melihat, menduga, memang ada beberapa tawuran yang terjadi, semacam memang sengaja diviralkan. Dibuat videonya, dibuat kontennya,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat.

Dia mengaku mendapat laporan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bahwa memang ada pihak-pihak yang dengan sengaja membuat konten tentang tawuran agar viral.

Baca Juga:

Oleh karena itu, dia telah meminta Satpol PP dan aparat penegak hukum untuk mencari siapapun yang dengan sengaja membuat konten tawuran.

“Kami dengan Satpol PP dan tentunya dengan aparat penegak hukum meminta bahwa siapapun yang melakukan, mengkontenkan ini tentunya harus kita cari bersama-sama dan harus diambil tindakan,” kata Pramono.

Diketahui, pada Kamis (14/8) tawuran kembali pecah di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan.

Baca Juga:

Pihak kepolisian pun mengendalikan tawuran antara RW 04 dan RW 12 di Manggarai tersebut dalam 15 menit untuk suasana kembali aman serta kondusif.

Kapolsek Tebet Iwan Gunawan mengatakan tawuran terjadi menjelang waktu maghrib sekitar pukul 17.45 WIB.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyebut tawuran masih sering terjadi di Jakarta. Ia bahkan menduga tawuran sengaja dibuat untuk konten.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   tawuran  Tawuran di Jakarta  Pramono Anung  Gubernur Dki Jakarta 
BERITA TAWURAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp