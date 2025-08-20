Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Tawuran Maut Antargeng di Cirebon, 1 Pemuda Tewas Kena Bacok

Rabu, 20 Agustus 2025 – 02:02 WIB
Ilustrasi TKP. Foto: Dok. JPNN/Ricardo

jpnn.com - Kasus tawuran antargeng di Cirebon, Jawa Barat, memakan korban. Seorang pemuda berinisial K (21) tewas akibat luka bacok.

Personel Polres Cirebon Kota sedang menyelidiki kasus tawuran di Jalan Kesunean Cirebon itu.

Kanit I Reserse Umum Satreskrim Polres Cirebon Kota IPDA Gunawan mengatakan peristiwa itu bermula setelah dua kelompok pemuda sepakat bertemu di lokasi tersebut.

Kemudian terjadi aksi saling serang menggunakan senjata tajam antara dua kelompok pemuda.

"Ini memang tawuran antarkelompok pemuda, mereka sudah janjian secara daring. Ini termasuk kasus tawuran geng konten melibatkan kelompok Hura-hura melawan Enjoy Tengah," kata dia di Cirebon, Selasa (19/8/2025).

Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami sejumlah luka bacok di tubuhnya dan hal itu diduga menjadi penyebab korban tewas.

"Korban usia 21 tahun, meninggal dunia akibat terkena senjata tajam," ujarnya.

Jenazah korban kini sudah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum et repertum dan pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan medis secara lengkap guna memperkuat penyelidikan.

TAGS   tawuran  Pemuda  Tewas  Cirebon  polres cirebon kota 
