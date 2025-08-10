Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Tayang 11 Agustus di ANTV, Mangal Lakshmi Hadirkan Kisah Keluarga Penuh Drama

Minggu, 10 Agustus 2025 – 14:32 WIB
Tayang 11 Agustus di ANTV, Mangal Lakshmi Hadirkan Kisah Keluarga Penuh Drama - JPNN.COM
Series India Mangal Lakshmi tayang di ANTV. Foto: tangkapan layar

jpnn.com, JAKARTA - ANTV akan menayangkan series India terbaru berjudul Mangal Lakshmi, pada Senin, 11 Agustus 2025 pukul 14.30 WIB.

Dibintangi Deepika Singh sebagai Mangal, Naman Shaw sebagai Adit, dan Sanika Amit sebagai Lakshmi, serial ini menjanjikan cerita penuh emosi yang mampu mengaduk perasaan penonton.

Mangal Lakshmi mengisahkan kehidupan Mangal, seorang ibu rumah tangga sederhana yang rela berkorban dan mengabdikan hidupnya untuk keluarga. Mangal tinggal bersama suaminya, Adit, dua anak mereka, dan mertuanya.

Baca Juga:

Meski sering diremehkan Adit karena dianggap tidak berpendidikan dan berpakaian sederhana, Mangal tetap sabar dan setia demi keluarganya.

Dalam menghadapi tekanan rumah tangga, Mangal juga membimbing sepupunya, Lakshmi, seorang gadis muda cerdas dan modern yang hidupnya tidak mudah.

Lakshmi kerap mendapat perlakuan buruk dari ibu Mangal, Shanti, dan saudara perempuannya, Lipika. Namun, cinta dan dukungan Mangal selalu menjadi kekuatan bagi Lakshmi.

Baca Juga:

Episode perdana memperlihatkan Mangal yang tengah mempersiapkan kedatangan keluarga calon pasangan Lakshmi. Dia berdoa agar perjodohan itu berjalan lancar dan meminta Lakshmi untuk tampil cantik dalam pertemuan tersebut.

Sementara itu, Lakshmi dibuat terkejut saat melihat bibinya, Chachi, menjual barang peninggalan orang tua mereka demi kebutuhan sehari-hari.

ANTV hadirkan Mangal Lakshmi, series India tentang perjuangan Mangal, ibu rumah tangga yang rela berkorban demi keluarga.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ANTV  Series India  serial Mangal Lakshmi  drama keluarga 
BERITA ANTV LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp