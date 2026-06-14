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JPNN.com - Entertainment - Film

Tayang 18 Juni, Film Dukun Magang Tampilkan Sosok Kuntilanak Hitam

Minggu, 14 Juni 2026 – 03:21 WIB
Tayang 18 Juni, Film Dukun Magang Tampilkan Sosok Kuntilanak Hitam - JPNN.COM
Konferensi pers Film Dukun Magang di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (13/6). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Film bergenre horor komedi berjudul Dukun Magang, siap meramaikan bioskop Indonesia.

Menariknya, entitas gaib yang dihadirkan dalam film tersebut adalah kuntilanak hitam. Sosok kuntilanak hitam sendiri cukup jarang ada di film horor.

Hana Saraswati lantas menceritakan soal sosok kuntilanak hitam.

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"Untuk kuntilanak, memang ternyata selama ini kan yang kita tahu kuntilanak tuh begitu saja bentuknya. Warnanya putih, rambutnya panjang, adanya di atas pohon," ujar Hana Saraswati di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (13/6).

"Namun, setelah kami pelajari lebih lanjut, ternyata kuntilanak itu bisa berubah warnanya sesuai dengan kekuatannya. Ada yang merah, ada yang hitam," sambungnya.

Dia mengatakan, warna tersebut menunjukkan tingkat kehebatan dari mahluk astral tersebut. 

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"Warnanya hitam itu adalah level yang paling tinggi di kekuatan kuntilanak. Kalau merah kayaknya nomor dua kalau enggak salah," kata aktris 29 tahun tersebut.

Diproduksi oleh Dens Vision Multimedia bekerja sama dengan Wahana Pictures, film Dukun Magang menggabungkan unsur horor, komedi, konflik persahabatan, dan benturan antara logika modern dengan tradisi mistis.

Film bergenre horor komedi berjudul Dukun Magang, siap meramaikan bioskop Indonesia.

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TAGS   film horor  Film Dukun Magang  Dukun Magang  Kuntilanak Hitam 
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