Tayang 19 Februari, Asrama Putri Hadirkan Teror Kesurupan Massal di Bogor

jpnn.com, JAKARTA - Rumah produksi Puras Production menghadirkan film horor-sosial bertajuk Asrama Putri yang dijadwalkan tayang serentak di bioskop mulai 19 Februari 2026.

Film ini disutradarai oleh Wishnu Kuncoro dan diproduseri oleh Adipati Karna, dengan latar kisah terinspirasi dari peristiwa nyata di sebuah kampus di Bogor.

Mengusung genre horor yang dipadukan dengan isu sosial, Asrama Putri tidak hanya menyajikan teror mistis, tetapi juga menyoroti problematika kehidupan mahasiswa di lingkungan asrama.

Film Asrama Putri ini menjanjikan alur cerita kuat dengan plot twist yang tak terduga.

Aktor Samuel Rizal dipercaya memerankan Lazuardi, dosen yang menyimpan rahasia masa lalu.

Sementara Dea Annisa berperan sebagai Gwen, mahasiswi pemberani yang menjadi kunci dalam pengungkapan misteri.

“Beda banget karakter Gwen sama aku sehari-hari. Gwen ini pemberani, kalau aku sih penakut banget terhadap hal-hal berbau horor,” ujar Dea Annisa.

“Intinya ini menceritakan kejadian aneh yang benar-benar terjadi pada mahasiswi di sana. Kami mengungkap sisi mistis sekaligus mengangkat isu sosial yang dekat dengan kehidupan asrama," tambah Dea.