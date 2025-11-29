Tayang 4 Desember, Film RIBA Angkat Kisah Viral Getih Anak

jpnn.com, JAKARTA - Verona Films memperkenalkan film horor perdananya berjudul RIBA melalui acara Press Conference dan Gala Premiere yang digelar di XXI Plaza Senayan, Jakarta, Jumat (28/11).

Film ini sebelumnya telah menjalani rangkaian roadshow di beberapa kota besar di Jawa, Sumatra, dan Sulawesi untuk menjalin kedekatan dengan para pecinta film horor.

Acara gala ini dihadiri oleh jajaran penting di balik layar, termasuk Produser Titin Suryani, Eksekutif Produser Bedy Kunady, dan Sutradara Adhe Dharmastriya.

Para pemain turut memeriahkan acara, seperti Ibrahim Risyad, Fanny Ghassani, Wafda Saifan, Emilat Morshedi, Kevin Danu, Jajang C. Noer, dan sejumlah aktor pendukung lainnya.

Film RIBA mengangkat kisah nyata yang sebelumnya viral di media sosial X melalui thread berjudul “Getih Anak” di akun @mitologue.

Thread tersebut telah dibaca lebih dari 3,9 juta kali dan mendapat lebih dari 20 ribu likes, menjadikannya salah satu cerita horor paling populer di ranah digital.

Setelah pemutaran perdana, penyanyi Yogie Nandes tampil membawakan soundtrack resmi film tersebut. Produser Titin Suryani menyampaikan rasa haru dan bangga melihat antusiasme luar biasa para penonton.

“Kami ingin menghadirkan cerita horor yang bukan hanya menegangkan, tapi juga menyentuh hati. Reaksi penonton hari ini membuat kami sangat bersyukur,” ujarnya.