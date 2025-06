Tayang 7 Juni, Drama The World Between Us: After the Flames Dibintangi Vic Zhou

jpnn.com, JAKARTA - Enam tahun setelah dirilis musim pertamanya, drama Taiwan 'The World Between Us', kembali dengan sekuelnya berjudul 'The World Between Us: After the Flames'.

Drama itu dijadwalkan tayang perdana pada 7 Juni 2025, dengan dua episode baru setiap hari Sabtu pukul 21.00 WIB.

Penonton Indonesia pun dapat menyaksikan episode terbarunya di CATCHPLAY+ Indonesia.

Musim kedua tersebut bakal menghadirkan alur cerita dan jajaran karakter baru, memberikan titik awal yang segar baik bagi penonton lama maupun yang baru mengenal serial itu.

Diproduksi oleh TAICCA, Televisi Publik Taiwan, CATCHPLAY, KOKO Entertainment, dan DaMou Entertainment, serial ini akan tayang perdana di CATCHPLAY+ untuk penonton di Indonesia.

"Kami senang dapat mengembangkan platform kami melalui produksi drama taiwan yang mendapat banyak apresiasi. Kami juga selalu yakin akan kemitraan dengan berbagai macam pihak, karena semua pihak tentunya berkomitmen untuk meningkatkan kesuksesan dan hasil dari co-production ini," ujar CEO CATCHPLAY, Daphne Yang dalam keterangannya.

Sementara itu, Produser Jayde Lin, yang juga memimpin musim pertama, mengungkapkan kebanggaannya atas penayangan global ini.

"Saat mendekati penayangan perdana global, kami sangat bangga bisa menghadirkan babak baru ini kepada penonton di seluruh dunia," tuturnya.