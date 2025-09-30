Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Tayang Desember 2025, Avatar: Fire and Ash Tak Hanya Tampilkan Konflik Besar

Selasa, 30 September 2025 – 15:41 WIB
Tayang Desember 2025, Avatar: Fire and Ash Tak Hanya Tampilkan Konflik Besar - JPNN.COM
Poster film "Avatar: Fire and Ash". Foto: Disney Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - James Cameron kembali menggebrak dunia perfilman dengan merilis trailer dan poster terbaru untuk film terbarunya, Avatar: Fire and Ash.

Sebagai sutradara peraih Oscar, Cameron menjanjikan pengalaman sinematik yang lebih spektakuler dibandingkan dua film sebelumnya.

Film ketiga dari waralaba Avatar ini akan hadir eksklusif di bioskop seluruh Indonesia pada Desember 2025.

Baca Juga:

Penonton dapat menikmati visual Pandora yang menakjubkan dalam berbagai format, mulai dari IMAX 3D, 4DX, hingga ScreenX.

Dalam Avatar: Fire and Ash, kisah berlanjut dengan Jake Sully (Sam Worthington), mantan marinir manusia yang kini memimpin suku Na’vi, bersama Neytiri (Zoe Saldaña) dan keluarga mereka.

Cameron menegaskan, film ini tidak hanya menampilkan konflik besar, tetapi juga memperdalam cerita tentang ikatan keluarga dan perjuangan mempertahankan kehidupan di Pandora.

Baca Juga:

Proses penulisan naskah melibatkan tim kreatif besar, termasuk James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman, dan Shane Salerno.

Kehadiran mereka disebut sebagai kunci dalam menjaga konsistensi cerita yang sudah dibangun sejak film pertama dirilis pada 2009.

James Cameron merilis trailer dan poster terbaru Avatar: Fire and Ash, tayang Desember 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Avatar  avatar fire and ash  Film superhero  Film Hollywood 
BERITA AVATAR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp