Tayang Desember 2025, Avatar: Fire and Ash Tak Hanya Tampilkan Konflik Besar

Selasa, 30 September 2025 – 15:41 WIB

jpnn.com, JAKARTA - James Cameron kembali menggebrak dunia perfilman dengan merilis trailer dan poster terbaru untuk film terbarunya, Avatar: Fire and Ash.

Sebagai sutradara peraih Oscar, Cameron menjanjikan pengalaman sinematik yang lebih spektakuler dibandingkan dua film sebelumnya.

Film ketiga dari waralaba Avatar ini akan hadir eksklusif di bioskop seluruh Indonesia pada Desember 2025.

Penonton dapat menikmati visual Pandora yang menakjubkan dalam berbagai format, mulai dari IMAX 3D, 4DX, hingga ScreenX.

Dalam Avatar: Fire and Ash, kisah berlanjut dengan Jake Sully (Sam Worthington), mantan marinir manusia yang kini memimpin suku Na’vi, bersama Neytiri (Zoe Saldaña) dan keluarga mereka.

Cameron menegaskan, film ini tidak hanya menampilkan konflik besar, tetapi juga memperdalam cerita tentang ikatan keluarga dan perjuangan mempertahankan kehidupan di Pandora.

Proses penulisan naskah melibatkan tim kreatif besar, termasuk James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman, dan Shane Salerno.

Kehadiran mereka disebut sebagai kunci dalam menjaga konsistensi cerita yang sudah dibangun sejak film pertama dirilis pada 2009.