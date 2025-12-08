Tayang di JAFF 2025, Film Ikatan Darah Sajikan Aksi Brutal dan Menegangkan

jpnn.com, JAKARTA - Film terbaru persembahan Uwais Pictures, Ikatan Darah, untuk pertama kalinya tayang dalam festival film internasional bergengsi JAFF (Jogja-NETPAC Asian Film Festival) 2025 baru-baru ini.

Karya yang disutradarai oleh Sidharta Tata itu menampilkan aksi brutal dan menegangkan, yang mengikuti kisah kakak-beradik dari kejaran lintah darat yang mengancam.

Derby Romero memerankan Bilal, kakak yang gagal membayar utang, menampilkan chemistry yang unik bersama Livi Ciananta sebagai Mega, adik Bilal yang siap melawan kebrutalan para lintah darat dan melindungi keluarga.

Ikatan Darah dibintangi Derby Romero, Livi Ciananta, Dimas Anggara, Teuku Rifnu Wikana, Abdurrahman Arif, Rama Ramadhan, Agra Piliang, Ismi Melinda, dan aktris senior Lydia Kandou.

Film tersebut diproduseri oleh Ryan Santoso dengan produser eksekutif Iko Uwais, Yentonius Jerriel Ho, dan Yocke Kaseger.

Menurut Sidharta Tata, membawa Ikatan Darah di JAFF 2025 seperti pulang ke rumah. Dia sendiri tumbuh dari komunitas film pendek, sebelum dikenal sebagai sutradara layar lebar dan blockbuster. Karya-karyanya juga banyak diputar di JAFF.

“Bagi saya berada di JAFF seperti kembali ke rumah. Sebuah festival yang memberikan saya ruang untuk bertumbuh bahkan sejak karya pertama saya dan kini bersama film aksi terbaru saya, Ikatan Darah. Semoga film Ikatan Darah juga bisa memberikan hiburan yang menyenangkan untuk para penonton film di JAFF 2025 dan nantinya untuk seluruh penonton Indonesia,” ungkap Sidharta Tata.

Livi Ciananta mengungkap antusiasme akhirnya film yang dibintangi dapat dinikmati oleh penonton Indonesia. Ikatan Darah merupakan film panjang ketiga bagi dirinya.