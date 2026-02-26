Tayang Hari Ini, Teri Meri Doriyaann Hadirkan Kisah Pernikahan Paksa

jpnn.com, JAKARTA - ANTV akan menghadirkan serial drama India terbaru Teri Meri Doriyaann mulai Kamis, (26/2) pukul 15.00 WIB.

Tayangan ini dibintangi Vijayendra Kumeria sebagai Angad dan Himanshi Parashar sebagai Sahiba.

Chief Program and Communication Officer ANTV, Kiki Zulkarnain, mengatakan serial ini mengangkat kisah pernikahan paksa tanpa cinta yang sarat konflik keluarga dan perjuangan perasaan di tengah perbedaan latar belakang.

“Semoga kehadiran serial baru ini dapat menghibur dan menemani waktu sore pemirsa setia jelang berbuka puasa,” ujar Kiki.

Serial ini mengisahkan pertemuan tak sengaja antara Angad, Veer, dan Sahiba yang langsung diwarnai konflik.

Perselisihan bermula ketika Angad tanpa sengaja memecahkan kendi milik Sahiba dan pergi tanpa meminta maaf karena terburu-buru menyiapkan dekorasi untuk kakeknya.

Konflik berkembang ketika Angad tidak mengetahui bahwa Sahiba adalah seniman yang dia butuhkan, sementara Sahiba juga belum menyadari Angad merupakan cucu keluarga Brar yang kaya raya.

Sahiba akhirnya setuju membantu dekorasi dengan syarat kedua saudara perempuannya diundang ke acara keluarga Brar.