Tayang Perdana di 349 Bioskop, Sosok Ketiga Lintrik Hadirkan Teror Sihir Cinta

jpnn.com, JAKARTA - Rumah produksi Leo Pictures menghadirkan teror baru lewat film horor terbarunya berjudul Sosok Ketiga Lintrik.

Film tersebut tayang perdana hari ini, Kamis (6/11), di 2.030 showtime di 349 bioskop seluruh Indonesia.

Setelah sukses besar dengan Jalan Pulang yang meraih 2,8 juta penonton di awal tahun, Leo Pictures optimistis film terbarunya ini akan kembali mencuri perhatian pecinta horor Tanah Air.

Berbeda dari film sebelumnya, Sosok Ketiga Lintrik menggali mitos dan mantra kuno yang dikenal luas di masyarakat, yakni “lintrik” — semacam pelet atau sihir cinta yang diyakini mampu memikat dan mengikat hati seseorang.

“Film ini berangkat dari riset mendalam tentang praktik lintrik, kami menelusuri kisah dari para korban hingga pelaku ritual ini,” ungkap produser sekaligus pendiri Leo Pictures, Agung Saputra.

Agung menuturkan, kisah film ini terinspirasi dari kejadian nyata yang kemudian dikembangkan bersama tim penulis dan sutradara Fajar Nugros.

“Banyak elemen lokal dan interaksi antar tokoh yang kami tambahkan agar penonton bisa merasakan pengalaman sinematik yang lebih luas, termasuk sentuhan komedi yang ringan,” ujarnya.

Film ini dibintangi deretan aktor dan aktris ternama seperti Adinda Thomas, Aulia Sarah, Atiqah Hasiholan, Nugie, Adzwa Aurell, Saputra Kori, dan Alifa Lubis.