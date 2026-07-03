Taylor Swift dan Travis Kelce Dikabarkan Segera Menikah

jpnn.com, JAKARTA - Rumor mengenai rencana pernikahan penyanyi Taylor Swift dengan pemain NFL Travis Kelce kembali menjadi perbincangan setelah muncul laporan yang menyebut keduanya akan menggelar pesta pernikahan dalam waktu dekat.

Berdasarkan laporan People, pasangan yang dikabarkan bertunangan pada musim panas tahun lalu itu disebut-sebut akan menikah menjelang akhir pekan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat, 4 Juli, di Madison Square Garden, New York.

Spekulasi semakin menguat setelah beredar informasi mengenai aktivitas persiapan di lokasi yang diduga menjadi tempat berlangsungnya acara. Sejumlah perlengkapan produksi terlihat memasuki arena beberapa hari terakhir.

Laporan tersebut menyebut sejumlah truk dari perusahaan produksi tiba di area dermaga pemuatan Madison Square Garden pada 1 Juli. Perusahaan yang sebelumnya menangani pencahayaan konser Coldplay dan The Rolling Stones juga dikabarkan terlibat dalam persiapan.

Selain perlengkapan pencahayaan, sejumlah peralatan lain seperti tirai putih, gorden berukuran besar, perangkat audio, struktur dekorasi, hingga pendingin udara portabel terlihat dibawa ke dalam arena.

Sempat beredar kabar bahwa dekorasi pernikahan akan menghadirkan replika kastel.

Namun, sumber yang dikutip People membantah informasi tersebut dan menyebut konsep acara lebih mengutamakan dekorasi dalam ruangan.

Menurut sumber tersebut, lokasi acara justru dipenuhi elemen seperti hamparan rumput, kanopi, karpet, dan panggung yang disiapkan untuk menciptakan suasana khusus bagi para tamu undangan.