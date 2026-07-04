Taylor Swift Resmi Menikah dengan Travis Kelce di Madison Square Garden

jpnn.com, NEW YORK - Bintang pop Taylor Swift resmi menikah dengan pemain Kansas City Chiefs, Travis Kelce, dalam sebuah upacara yang digelar di Madison Square Garden, New York City, Jumat (3/7) waktu setempat.

Pernikahan pasangan tersebut dikonfirmasi oleh humas Taylor Swift, Tree Paine.

Pengumuman resmi juga ditampilkan melalui layar Jumbotron di luar Madison Square Garden setelah upacara pernikahan berakhir sekitar pukul 19.30 waktu setempat. Tree Paine mengungkapkan aktor Adam Sandler dipercaya memimpin prosesi pernikahan.

Baca Juga: Taylor Swift dan Travis Kelce Dikabarkan Segera Menikah

Pasangan itu memilih konsep yang berbeda dengan tidak menggunakan pengiring pengantin perempuan maupun laki-laki seperti pada umumnya.

Sebagai gantinya, Austin Swift mendampingi sang adik dalam prosesi pernikahan, sementara Jason Kelce menjadi pendamping bagi Travis Kelce.

Busana pengantin Taylor Swift dan Travis Kelce dirancang secara khusus oleh Direktur Kreatif Christian Dior, Jonathan Anderson. Penampilan keduanya dilengkapi sepatu rancangan Christian Louboutin dan perhiasan dari Cartier.

Taylor Swift juga menggandeng perencana pernikahan Mark Seed untuk menyiapkan seluruh rangkaian acara. Seed dikenal sebagai penyelenggara sejumlah pesta pernikahan kalangan selebritas, termasuk musisi Jack Antonoff.

Berdasarkan izin yang diterbitkan Pemerintah Kota New York, prosesi pernikahan dimulai pukul 17.00 waktu setempat, sedangkan resepsi dijadwalkan berlangsung hingga Sabtu dini hari sekitar pukul 04.00.