TB Hasanuddin Harap Pertahanan Negara Punya Arah Jelas di Tengah Gejolak Global

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menilai sepanjang 2025 kondisi lingkungan strategis mengalami perkembangan yang sangat dinamis.

Pada awal 2026, kata TB Hassanuddin, kondisi dan arah kebijakan sektor pertahanan negara di tengah dinamika lingkungan strategis global dan regional makin kompleks.

Dia memaparkan di kawasan Asia Tenggara, konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja akibat sengketa perbatasan menunjukkan eskalasi yang mengkhawatirkan.

Baca Juga: TB Hasanuddin Sebut Pengiriman Pasukan ke Gaza Harus Sesuai Hukum Internasional

Sementara di tingkat global, pada awal 2026 dunia dikejutkan oleh tindakan Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump yang menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan membawanya ke Amerika Serikat.

“Peristiwa tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam tatanan dunia internasional, khususnya terkait kepatuhan terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kedaulatan negara,” ujar TB Hasanuddin, Selasa (13/1).

Menurutnya, situasi global tersebut seharusnya menjadi peringatan penting bagi Indonesia untuk menilai sejauh mana kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi perkembangan ancaman dari sisi penguatan pertahanan negara.

Sepanjang 2025, TB Hasanuddin mencatat terdapat dua isu menonjol dalam kebijakan pertahanan Indonesia.

Pertama, dinamika pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang terkesan sporadis, kurang terencana, dan berpotensi menimbulkan beban fiskal yang besar. Pemerintah Indonesia diketahui telah menandatangani kontrak pembelian jet tempur Rafale dari Prancis dan KAAN dari Turki.