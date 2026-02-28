Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

TB Hasanuddin Sebut Konflik Israel–Iran Ancam Stabilitas Kawasan

Sabtu, 28 Februari 2026 – 21:51 WIB
TB Hasanuddin Sebut Konflik Israel–Iran Ancam Stabilitas Kawasan
TB Hasanuddin. Foto: dokumen JPNN.Com

jpnn.com - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menilai serangan militer Israel ke Iran berpotensi menimbulkan konsekuensi serius, baik dari sisi geopolitik kawasan.

"Juga dampak ekonomi global, termasuk bagi Indonesia," ungkap TB Hasanuddin dikutip, Sabtu (28/2).

Menurut TB Hasanuddin, serangan terbuka ini akan makin memanaskan situasi di Timur Tengah dan berpotensi memundurkan upaya meredakan ketegangan di Gaza oleh BoP. 

Israel sebagai aliansi Amerika Serikat di kawasan juga memunculkan pertanyaan besar terkait arah dan kepentingan geopolitik yang lebih luas.

“Situasi ini tentu akan berdampak pada stabilitas kawasan termasuk juga negara-negara di kawasan lain tentunya memantau situasi di Iran dalam suasana was-was yang berpotensi kontraproduktif” ujar TB Hasanuddin.

Dia juga menilai sulit untuk percaya bahwa ada ketulusan mendamaikan Palestina.

“Dari kejadian ini, masyarakat harus menyimpulkan bahwa tidak mungkin Donald Trump dan Benjamin Netanyahu memiliki niat sungguh-sungguh untuk mendamaikan Palestina. Fakta di lapangan justru menunjukkan eskalasi konflik yang semakin meluas,” tegasnya.

TB Hasanuddin menambahkan kondisi tersebut membuat publik makin meragukan misi perdamaian yang diklaim melalui BoP.

TAGS   Israel  Palestina  TB Hasanuddin  Iran  BoP 
