JPNN.com - Nasional - Hukum

TB Hasanuddin Ungkap Alasan Blanket Overflight Ditolak

Minggu, 19 April 2026 – 13:47 WIB
Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin.

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menilai usulan blanket overflight clearance yang diajukan Pemerintah Amerika Serikat kepada Indonesia berpotensi merugikan kepentingan nasional, baik dari sisi keamanan, hukum, maupun kedaulatan negara.

Pertama, kata dia, dari aspek keamanan kawasan, pemberian blanket clearance dinilai dapat memperkeruh situasi geopolitik yang tengah memanas.

Menurut TB Hasanuddin, kebijakan tersebut berisiko menyeret Indonesia ke dalam pusaran konflik internasional.

“Bayangkan jika terjadi konflik militer di kawasan seperti Laut China Selatan, Selat Taiwan, atau bahkan Selat Malaka, dan Indonesia memberikan izin lintas bebas bagi pesawat militer Amerika Serikat. Kita bisa dipersepsikan sebagai pihak yang mendukung salah satu blok,” ujar TB Hasanuddin, Minggu (19/4).

TB menegaskan persepsi tersebut berpotensi menempatkan Indonesia sebagai target dari pihak yang berseberangan, sehingga meningkatkan risiko keamanan bagi masyarakat dan wilayah nasional.

Kedua, dari sisi hukum, TB Hasanuddin menyoroti adanya persoalan serius terkait kepercayaan. 

Dia merujuk pada informasi yang menyebut adanya dugaan pelanggaran ruang udara Indonesia oleh pihak Amerika Serikat sebanyak 18 kali.

“Ini preseden yang buruk. Bagaimana mungkin kita memberikan keleluasaan, sementara ada catatan pelanggaran yang belum dituntaskan?” lanjut TB Hasanuddin.

