TBI Pondok Indah Ajak Anak Panti Belajar Bahasa Inggris dengan Cara Menyenangkan

jpnn.com, JAKARTA - The British Institute (TBI) Pondok Indah menegaskan komitmennya menghadirkan pendidikan yang inklusif bagi anak didiknya. Salah satunya seperti digelar pada momentum Ramadan kemarin dengan memadukan semangat berbagi dan pengalaman belajar bahasa Inggris yang menyenangkan bagi anak-anak.

Kegiatan yang digelar di kampus TBI Pondok Indah di Jalan Terogong Raya No. 32, Cilandak, Jakarta Selatan ini menghadirkan 20 anak berusia 7–12 tahun dari Panti Asuhan Al-Khairiyah dan Asrama Asuh Dompet Yatim & Dhuafa Cilandak.

Dalam kegiatan Ramadan Charity Day 2026, anak-anak mengikuti program Kids Club, yaitu sesi pembelajaran bahasa Inggris interaktif yang dikemas melalui permainan edukatif, aktivitas kreatif, serta pendekatan belajar yang hangat dan menyenangkan.

"Program ini tidak hanya menghadirkan momen kebersamaan, tetapi juga membuka akses pembelajaran bahasa Inggris berkualitas bagi anak-anak dari berbagai latar belakang," kata COO USG Education, Ariyani Mawardi, Selasa (31/3).

Sementara itu, Head of Campus TBI Pondok Indah, Nayda Usvinouva, menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen TBI untuk terus berkontribusi dalam dunia pendidikan.

“Melalui kegiatan ini kami ingin memberikan kesempatan belajar yang menyenangkan sekaligus menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak di panti asuhan,” kata Nayda.

Dalam sesi Kids Club, para peserta dibimbing oleh guru-guru senior TBI yang berpengalaman. Beragam aktivitas dirancang secara interaktif, mulai dari English games, sesi pembelajaran interaktif, hingga berbagai kegiatan ice breaking yang membuat suasana belajar lebih hidup.

Senior Teacher TBI, Narendra Wiku Respati, menjelaskan bahwa pendekatan belajar yang menyenangkan dapat membantu anak-anak lebih percaya diri dalam menggunakan bahasa Inggris.