TBIG Bekali Generasi Muda Banjarnegara dengan Pelatihan Industri Telekomunikasi

jpnn.com, BANJARNEGARA - PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pendidikan vokasi Indonesia melalui program on site training untuk siswa SMK.

Kali ini, pelatihan berlangsung di Site Karangkemiri, Kecamatan Wanadadi, Banjarnegara, dengan melibatkan 12 siswa dari SMK Cokroaminoto Wanadadi.

Program ini menjadi batch kelima sejak pertama kali diluncurkan CSR TBIG, setelah sebelumnya sukses diselenggarakan di Jakarta Timur.

Hingga kini, total 31 siswa vokasi telah mendapatkan pengalaman langsung dalam mengenal industri telekomunikasi melalui kegiatan ini.

Pelatihan selama dua jam tersebut berfokus pada materi tower maintenance, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melihat dan mempraktikkan secara langsung bagaimana infrastruktur telekomunikasi dikelola.

Program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan industri yang semakin mendesak akan tenaga kerja terampil di sektor telekomunikasi.

Chief of Business Support Officer TBIG Lie Si An mengaku gembira dapat memberikan pelatihan secara langsung bagi siswa SMK.

"Ini adalah bukti nyata komitmen TBIG dalam meningkatkan kompetensi generasi muda, agar tidak hanya memahami teori, tetapi juga siap menghadapi kondisi riil di lapangan,” ujar dia.