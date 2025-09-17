TBIG Dorong Literasi Kesehatan di Bali, 1.200 Warga Jadi Penerima Manfaat

jpnn.com - PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan literasi kesehatan masyarakat Indonesia.

Melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), TBIG menyelenggarakan edukasi pola hidup sehat, konsumsi bergizi, dan sanitasi di berbagai daerah, termasuk di Kecamatan Kintamani, Manggis, dan Payangan, Bali.

Dalam kegiatan terbaru ini, sebanyak 300 kepala keluarga atau sekitar 1.200 orang menerima pelatihan pola konsumsi sehat sekaligus bantuan bahan pangan bergizi.

Program ini juga menggandeng tokoh masyarakat dan kelompok ibu rumah tangga agar pengetahuan yang diperoleh dapat menyebar lebih luas dan berkelanjutan di tingkat komunitas.

Antusiasme masyarakat tampak tinggi. Salah satunya diungkapkan oleh Gusti Ratna Dewi (30), warga Desa Tenten, Kecamatan Kintamani.

“Kami jadi mendapat pengetahuan baru tentang cara memasak dengan memanfaatkan bahan baku lokal yang sehat dan bergizi, Ini sangat bermanfaat untuk keluarga kami,” ujarnya

Lie Si An, Chief of Business Support Officer TBIG, menyampaikan bahwa kualitas kesehatan sangat erat kaitannya dengan pola konsumsi.

“Dengan memberikan pemahaman dasar mengenai pola konsumsi sehat, kami ingin membantu keluarga di Bali terutama anak-anak dan ibu hamil mencapai kualitas kesehatan yang lebih baik. Tahun 2025 ini kami menargetkan 500 kegiatan edukasi kesehatan dengan penyaluran bantuan makanan bergizi di wilayah 3T," kata dia.