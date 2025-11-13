Close Banner Apps JPNN.com
TBS Tegaskan Komitmen Bisnis Berkelanjutan Lewat Identitas Baru

Kamis, 13 November 2025 – 01:11 WIB
PT TBS Energi Utama Tbk resmi memperkenalkan identitas baru. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - PT TBS Energi Utama Tbk resmi memperkenalkan identitas baru yang menandai langkah signifikan dalam transformasi menuju bisnis hijau dan berkelanjutan.

Langkah tersebut diambil melalui strategi terintegrasi yang berfokus pada tiga pilar utama, yakni pengelolaan limbah, energi terbarukan, dan kendaraan listrik.

Peluncuran identitas baru ini bertepatan dengan acara “l'TBS Re/define' yang diselenggarakan di Cipete, Jakarta Selatan, Rabu (12/11).

Dalam kesempatan itu, Presiden Direktur & CEO TBS, Dicky Yordan menyampaikan transformasi ini bukan sekadar pergantian identitas, melainkan representasi dari perjalanan panjang perusahaan untuk menjadi fokus pada bisnis berkelanjutan.

“Kini kami memasuki babak baru, memperkuat sinergi lintas unit bisnis, dan menghadirkan solusi hijau yang memberi nilai ekonomi sekaligus manfaat sosial bagi masyarakat,” kata Dicky Yordan.

Logo baru TBS menjadi elemen dari identitas perusahaan, yang mewakili jati diri dan cara perusahaan berkontribusi serta berinteraksi dengan lingkungannya.

Desain logo terinspirasi dari tenun ikat yang dikenal dengan pola geometris yang indah dan bermakna.

Garis berkelanjutan berbentuk angka '8' dalam logo melambangkan keseimbangan, kesinambungan, dan kemakmuran, sejalan dengan semangat TBS untuk terus tumbuh harmonis bersama masyarakat dan lingkungan.

