TCL Hadirkan Kulkas dan Mesin Cuci Premium Berdesain Elegan

Kamis, 13 November 2025 – 13:21 WIB

jpnn.com, JAKARTA - TCL, perusahaan elektronik konsumen global terkemuka, memperkenalkan dua produk premium terbaru di lini peralatan rumah tangga, yakni kulkas Premium Free Built-In Series dan Mesin Cuci Wash & Dry Tower TWD1190-T20DG.

Dengan mengusung slogan “You Fit Me”, TCL berkomitmen menghadirkan solusi rumah tangga yang menggabungkan teknologi pintar, desain elegan, dan efisiensi ruang untuk gaya hidup modern.

CEO TCL Indonesia, Evan Tang, menjelaskan bahwa kedua produk ini dirancang untuk menjawab kebutuhan konsumen akan perangkat rumah tangga yang tidak hanya fungsional, tetapi juga estetis.

“Kulkas Free Built-In dan Wash & Dry Tower dirancang untuk menghilangkan kompromi antara gaya dan kinerja,” ujar Evan, dalam keterangan resminya, Kamis (13/11).

Kulkas Premium Free Built-In Series hadir dengan filosofi desain “You Fit Me” yang memungkinkan integrasi sempurna dengan kabinet dapur.

Produk ini menawarkan tampilan minimalis dengan desain built-in sejajar kabinet, pintu 90° door hinge, serta sistem pembuangan panas di bagian bawah untuk menjaga keutuhan kabinet.

Kulkas ini juga dilengkapi fitur T-Fresh yang menetralkan 99,99% udara serta Pure Air untuk mencegah bau dan jamur di ruang freezer.

Tersedia dalam dua model, yakni Crossdoor C600CD dengan fitur Convertible Zone dan Side by Side C700SBS berkapasitas besar, keduanya hanya hadir dalam warna Crystal White yang elegan.