TCL Memamerkan Teknologi Rumah Pintar dan Hiburan di Jakarta Fair 2026

jpnn.com, JAKARTA - TCL Indonesia memanfaatkan Jakarta Fair 2026 untuk memamerkan sederet inovasi perangkat elektronik rumah tangga dan hiburan.

Pengunjung bisa menjajal langsung berbagai produk terbaru TCL selama pameran berlangsung di JIExpo Kemayoran.

CEO TCL Indonesia Evan Tang mengatakan Jakarta Fair menjadi momentum penting bagi perusahaan untuk semakin dekat dengan konsumen di Indonesia.

Baca Juga: Tas Bright Gas Binaan UMKM Pertamina Viral di Jakarta Fair 2026

"Kami ingin masyarakat dapat melihat dan mencoba langsung berbagai inovasi yang dihadirkan. Kami percaya pengalaman secara langsung akan membantu konsumen memahami teknologi yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka," kata Evan Tang dalam keterangannya, Jumat (10/7).

Di ajang tersebut, TCL menampilkan lini televisi Mini LED yang menawarkan kualitas gambar lebih tajam, kontras lebih baik, serta tingkat kecerahan yang optimal.

Tak hanya itu, TCL juga membawa perangkat dengan desain yang menyatu dengan interior rumah, monitor berperforma tinggi untuk kebutuhan kerja maupun bermain gim, hingga perangkat audio untuk menunjang hiburan keluarga.

Partisipasi TCL di Jakarta Fair 2026 sekaligus mencerminkan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap perangkat elektronik yang mampu mendukung produktivitas, hiburan, dan kenyamanan di rumah.

Brand Ambassador TCL Indonesia Denny Sumargo juga hadir menyapa pengunjung di booth TCL.